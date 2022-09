PISA (ITALPRESS) – E’ scattata oggi a Pisa la settima edizione della Coppa del Mondo Paralimpica “The Leaning Tower”. La kermesse, che vede il meglio del panorama internazionale della scherma in carrozzina sfidarsi fino a domenica, si è aperta stamattina sulle pedane del PalaCUS con i primi due podi firmati Italia. Il primo è arrivato nella sciabola femminile cat. B grazie a Rossana Pasquino, che si è classificata al secondo posto. La beneventana, seconda anche nel ranking mondiale di specialità, aveva superato ai quarti la polacca Karolina Strawinska 15-6 e poi l’ucraina Nadiia Doloh 15-9, conquistando così la finale in cui poi ha avuto la meglio la georgiana Irma Khetsuriani col punteggio di 15-9. Azzurri ancora protagonisti nella prova di spada maschile categoria A dove Edoardo Giordan ha centrato il terzo posto. Il romano delle Fiamme Oro ha superato nei 32 il francese Enzo Giorgi 15-12, poi ha battuto il polacco Norbert Calka 15-13 e il connazionale Matteo Dei Rossi 15-9, prima della sconfitta rimediata in semifinale contro la medaglia d’oro dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 Piers Gilliver per 15-2. Nella stessa gara eliminati ai quarti sia Emanuele Lambertini (sconfitto 15-4 sempre dall’inglese Gilliver), sia Matteo Dei Rossi (come detto superato dal compagno di squadra Giordan), mentre è uscito nei 32 Matteo Betti per mano dell’inglese Oliver Lam Watson. Nella spada maschile categoria B Michele Massa, il migliore tra i portacolori italiani, ha chiuso quindicesimo. Out nei 32 Gianmarco Paolucci e Leonardo Rigo, mentre sono stati eliminati dopo i gironi Davide Costi, Michele Vaglini, Paolo Lillu, Matteo Addesso e Luigi Fioretti. Finisce nel tabellone dei 16 la gara delle sciabolatrici azzurre della categoria A. Loredana Trigilia, Sofia Brunati, Elisa Molteni e Veronica Martini si sono fermate a questo punto, out dopo la fase a gironi Andreea Mogos. Domani sono in programma le gare di fioretto femminile cat. A e B e di sciabola maschile cat. A e B.

– Foto Bizzi Team –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com