Primarie Bologna, Tosiani “Domenica semifinali, la finale è a ottobre”

“Siamo in clima di Europei di calcio e quindi quelle di domenica sono le semifinali, ma la finale è quella di ottobre”. Così Luigi Tosiani, segretario provinciale del Pd di Bologna, parlando con i cronisti questa mattina al gazebo in piazza del Nettuno. “Da lunedì - ribadisce - tutti uniti per battere le destre e per far sì che Bologna sia una delle città in cui il centrosinistra possa prevalere ad ottobre e magari lanciare anche da qui, dove siamo riusciti a tenere una coalizione larga, mentre in altre città questa coalizione si è rotta, dare un segnale alla sinistra e al centrosinistra”. cin/mgg/