Cancellata la prima sessione di libere del GP dell’Eifel. Semaforo rosso confermato dopo i primi due rinvii per maltempo sul circuito del Nurburgring. Sfuma l’occasione di vedere all’opera Mick Schumacher, la seconda sessione è invece in programma alle 15:00 condizioni meteo permettendo.

“Davvero un peccato per Mick Schumacher, è una bella pista ma il meteo non è stato positivo. Dispiace perché aveva fatto un bel lavoro per prepararsi: era pronto per una bella sessione. Il suo futuro? Fa parte dell’Academy della Ferrari ed è in testa in Formula 2, è sicuramente sulla lista. Per i piloti del 2021 prenderemo una decisione prima della prossima gara o entro fine mese”. Queste le parole di Frederic Vasseur, team principal dell’Alfa Romeo, dopo la cancellazione della prima sessione di libere del GP dell’Eifel che ha impedito l’esordio di Mick Schumacher in F1. “Cercheremo di riprogrammare con Ferrari, ne discuteremo insieme – ha proseguito –. La prossima gara a Portimao non è semplice, voglio dare un po’ di tempo a Giovinazzi per apprendere quella pista”.

(ITALPRESS).