ROMA (ITALPRESS) – Nel girone A dell’under 17 C, in vetta rimane tutto invariato con Giana Erminio e Pro Vercelli entrambi vincitrici delle gare di giornata. Nel girone B, la notizia è il primo stop del Padova dopo 8 vittorie di fila con il 2-1 subìto dal Legnago Salus: classifica, comunque, che li vede a +5 sul Sud Tirol che però ha una gara in meno. Nel girone C, il Cesena stacca la Reggiana fermata sul pari a Modena: +2 in classifica per i romagnoli. Girone D con il Pontedera che mantiene il +5 sulla Viterbese dopo la vittoria 4-0 sul campo del Siena. Girone E con Avellino e Juve Stabia che stravincono le gare di giornata e rimangono prima e seconda con un solo punto di differenza. Girone F con il Bari che dovrà giocare in posticipo con il Palermo, cioè prima contro seconda. Nel girone A dell’under 15 C la Pro Sesto compie il sorpasso vincendo lo scontro diretto sul campo dell’Entella per 2-1. Nel girone B, il Mantova allunga sul Padova dopo la vittoria per 2-0 contro la Pergolettese e il pari degli euganei, 2-2, contro il Legnago Salus. Nel girone C, la vetta rimane congelata in attesa del posticipo del Cesena e del rinvio di Modena-Reggiana. Nel girone D, Pontedera che vince in trasferta contro Siena ma la Viterbese rimane a -2 dopo il 6-1 al Grosseto. Girone E con la Juve Stabia sconfitta 2-1 a Latina ma la Turris non ne approfitta e pareggia 3-3 a Campobasso. Infine, gruppo F con il Palermo che dovrà giocare il posticipo con il Bari e il Taranto contro il Catania.

(ITALPRESS).