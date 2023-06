ROMA (ITALPRESS) – “Colamarino chieda scusa e immediatamente ci sarà il patrocinio. Non c’è spazio per l’utero in affitto”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell’evento “The Forest Factor. Più natura per combattere il cambiamento climatico” organizzato dall’Arma dei Carabinieri. “Pro vita e Colamarino sono due facce di un’unica medaglia. L’ideologizzazione della libertà. Questa deve essere una pratica deideologizzata, noi dobbiamo vivere in una comunità capace di accettare e includere. Questo è quello che dobbiamo fare”, aggiunge. “Le dichiarazioni rilasciate da Colamarino sono state una provocazione inaccettabile in riferimento a quella che le Sezioni Unite della Cassazione quest’anno hanno definito una pratica degradante. La Corte Costituzionale l’ha definita una pratica che lede gravemente i diritti delle donne, quindi non lo dice Francesco Rocca, ma anche le più grandi organizzazioni dei diritti umani. Io non posso accostare la Regione Lazio a chi rivendica quella pratica in maniera così netta, e nel momento in cui abbiamo ancora la comunità Lgbtq+ che viene perseguitata in alcuni Paesi” ha proseguito. “Dobbiamo fare passi in avanti per i diritti civili, ci sarebbe tantissimo da fare e questa è la prima dichiarazione che fa Colamarino. Se non è una provocazione questa e una strumentalizzazione, ecco io non posso accettare che la Regione Lazio venga strumentalizzata. Il gay pride dovrebbe essere la festa di tutti, io mi ero raccomandato di non rivendicare posizioni che potessero essere lesive della morale comune. Tutti abbiamo posizioni diverse e sensibilità da rispettare. Quello che è in gioco quando si parla del Pride – aggiunge – è la dignità di ogni essere umano e i diritti di ogni essere umano. Questo pensavo fosse l’aspetto al centro del gay pride, non una pratica che la corte di Cassazione ha definito degradante e lesiva dei diritti delle donne”.

