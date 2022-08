VENEZIA (ITALPRESS) – Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale del Veneto, in base alle previsioni meteo, ha emesso un avviso di criticità idrogeologica valido dalle ore 18 di oggi alle 14 di venerdì 19 agosto. La perturbazione interesserà tutta la regione per temporali localmente intensi; probabilmente prealpi, zone pedemontane e pianura centro occidentali per i quantitativi di pioggia più abbondanti.

Da questa sera aumento dell’instabilità a partire dalle zone più occidentali con possibili rovesci e temporali da locali a sparsi in successiva estensione nel corso della notte. Tra domani e venerdì pomeriggio tempo instabile, a tratti perturbato, con frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale con fenomeni a tratti anche diffusi e organizzati; saranno probabili fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate) e quantitativi di pioggia localmente abbondanti specie tra Prealpi e pianura centro-ovest.

Possibile fase più significativa tra il tardo-pomeriggio sera di giovedì e il primo mattino di venerdì. Dalle ore 18 alle ore 24 di oggi la criticità è da considerarsi gialla per le sole zone Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini, e Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, assente altrove.

I fenomeni più intensi, ed estesi su tutta la Regione, sono attesi a partire dalla mezzanotte e da quel momento in poi la criticità è arancione su tutto il territorio regionale. Visti i fenomeni meteorologici previsti, la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.

