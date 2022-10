VENEZIA (ITALPRESS) – “Un’opera fondamentale per garantire sicurezza a residenti e viaggiatori su un’arteria trafficatissima come la Treviso-Mare, con un’ottica di prospettiva rispetto alla futura realizzazione dell’Autostrada del Mare, che partirà dal Casello di Meolo per raggiungere la rotatoria Frova di Jesolo, attraverso 18,6 chilometri, con un pedaggio di 2 euro e varie esenzioni per i residenti nei Comuni attraversati o comunque coinvolti”. Lo ha detto il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, posando oggi a Vallio di Roncade la prima pietra della rotatoria che nascerà all’intersezione tra la Strada Regionale 89 “Treviso-Mare” e la Strada Provinciale 64 “Zermanesca”. Con Zaia erano presenti la Vicepresidente Elisa De Berti, il Presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, il Sindaco di Roncade Pieranna Zottareli Li e i vertici di Veneto Strade, che realizzerà l’intervento finanziato interamente dalla Regione.

“Abbiamo sostenuto un investimento ingente di 3,6 milioni di euro – ha detto Zaia – perchè questo era uno dei peggiori punti neri della viabilità veneta che richiedeva una risposta strutturale in un territorio che la meritava e che ne beneficerà anche quando entrerà in esercizio l’Autostrada del Mare. Interventi di questo tipo – ha aggiunto – negli anni ne abbiamo realizzato decine e decine. Se avessimo più risorse potremmo farne ancora moltissimi. Speriamo nel futuro e nel nuovo Governo”. Attualmente l’intersezione tra la SR 89 e la SP 64 è organizzata con un incrocio a raso alquanto articolato, che non garantisce nè fluidità dei flussi, nè un’adeguata sicurezza per l’utenza. L’intervento prevede la realizzazione di una rotatoria a 4 braccia non perpendicolari, con diametro interno di 60 metri, posta in asse con la Treviso-Mare. Accanto alla nuova rotatoria è prevista la rettifica della Strada Provinciale 64 in direzione Monastier con la realizzazione di un tratto di nuova viabilità. Il collegamento con la frazione di Vallio sarà mantenuto migliorando l’intersezione a raso attualmente presente, con la creazione di una corsia di svolta in ingresso e realizzando una controstrada a servizio delle abitazioni prospicienti alla SP 64.

foto: ufficio stampa Regione Veneto

