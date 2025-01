ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica di Panama, Josè Raul Mulino Quintero, incontrando al Quirinale il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha tenuto a ribadire che Panama sarà inflessibile sulla questione della sovranità sul canale, auspicando di poter contare in proposito sul sostegno della comunità internazionale.

Nel corso del colloquio, secondo quanto si apprende, sono stati rilanciati i rapporti di collaborazione, con l’Italia al fianco di Panama per i rapporti con l’Unione Europea. Tra le aree di collaborazione spazio, università e ricerca, infrastrutture.

Da parte di Panama è stata avanzata la proposta di un Forum per la cooperazione imprenditoriale. I due capi di stato hanno condiviso le preoccupazioni sulla situazione internazionale, è stata esaminata la situazione del Venezuela: entrambi i Paesi non riconoscono il presidente Nicolas Maduro. In conclusione del colloquio, Mulino Quintero ha tenuto a ribadire che Panama sarà inflessibile sulla questione della sovranità sul canale, auspicando di poter contare in proposito sul sostegno della comunità internazionale. Il presidente Mattarella ha osservato come sia tradizione del mondo occidentale il rispetto dei Paesi amici.

“Per la Repubblica italiana è un onore la sua presenza qui a Roma. Per me un gran piacere personale accogliere lei e la delegazione che l’accompagna qui al Quirinale. Sono lieto di poterla ringraziare di questa sua prima visita in Italia e farle gli auguri per il suo mandato iniziato da alcuni mesi”, ha detto Mattarella accogliendo Mulino Quintero.

“Sono lieto anche di poter insieme a lei ribadire i legami che legano Panama e Italia e la volontà di intensificare la nostra collaborazione in diversi campi – ha aggiunto il capo dello Stato -. Quest’anno si attiverà il meccanismo di dialogo, uno strumento di grande utilità per accompagnare l’aumento della nostra collaborazione. Lei è il benvenuto a Roma, presidente”.

“E’ un onore essere qui in Italia, è la terra di mio nonno. Sono molto lieto di condividere questo momento con lei, è un’opportunità estremamente importante per il mio Paese, vista la congiuntura attuale. Ribadisco anch’io l’intenzione e il desiderio di intensificare i nostri legami con l’Italia, un Paese amico e che ci può anche aiutare nei rapporti con l’Unione Europea”, ha detto Mulino Quintero a Sergio Mattarella.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).