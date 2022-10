CAGLIARI (ITALPRESS) – Visita ufficiale al Consiglio regionale da parte del generale Luca Corbellotti, Comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari. A riceverlo il presidente dell’Assemblea Michele Pais, con cui ha discusso dei temi riguardanti la sicurezza, la microcriminalità e i fattori legati all’insularità. Per il generale Corbellotti è un ritorno in Sardegna. Dal 2016 al 2019 è stato a capo del comando provinciale di Sassari.

Il presidente Pais, dopo aver dato il benvenuto al generale, ha auspicato “un rapporto sempre più stretto tra l’Assemblea e l’Arma assicurando il massimo della collaborazione”. Il generale e il presidente Pais si sono soffermati a lungo sulla criminalità in Sardegna. Il generale Corbellotti ha sottolineato che “nell’isola non ci sono fenomeni preoccupanti e che la nostra regione è inserita tra le “zone sensibili” solo per le sue caratteristiche insulari. E’ il carattere dei sardi il grande deterrente all’inserimento della criminalità organizzata, un vero e proprio scudo che rende difficile il controllo del nostro territorio alle organizzazioni malavitose. Ma nonostante la situazione non sia preoccupante l’Arma dei Carabinieri prosegue costantemente nella sua azione per prevenire i reati e garantire l’ordine pubblico”.

Foto: ufficio stampa Consiglio Regionale Sardegna

