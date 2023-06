GENOVA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha ricevuto e incontrato l’ambasciatore di Israele in Italia Alon Bar, a cui ha donato la bandiera ufficiale di Regione Liguria.

“Al centro dell’incontro – si legge in una nota della Regione – la cooperazione e i solidi e storici rapporti di amicizia e vicinanza tra Liguria e Israele, i temi della portualità e degli scambi commerciali tra realtà affacciate sul Mediterraneo, quelli dell’innovazione, dell’high tech e della cyber security, su cui Liguria e Israele hanno forti affinità. Oltre a questo la Liguria è stata la prima Regione italiana ad approvare un ordine del giorno in Consiglio regionale per chiedere l’adozione, da parte dell’Italia, della definizione operativa di antisemitismo sancita dall’Alleanza Internazionale per la Memoria dell’Olocausto”.

Foto: regione Liguria

(ITALPRESS).