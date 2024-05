ROMA (ITALPRESS) – “I bambini devono imparare a conoscere lo sport, perchè lo sport non ha età. Questo è un cartone che parla di squadra, di regole, di sport. Ai ragazzi bisogna parlare in modo diverso, con il loro linguaggio. Lo sport porta tutti verso qualcosa: quello che ti penalizza in una disciplina può essere un punto di forza in un’altra. Lo sport non ti lascia mai in panchina”. Sono le dichiarazioni di Silvia Salis, ex martellista oggi vice presidente vicario del Coni, al Salone d’Onore del Coni per la presentazione di ‘InterStellaR Games’, il primo cartone multi sport in Italia tratto dal suo romanzo per ragazzi ‘La bambina più forte del mondò. “Sono stati due anni di lavoro, telefonate e rincorse – ha aggiunto Salis -. Noi ci occupiamo di sport, la cosa più bella del mondo, che porta con sè responsabilità. Dopo la famiglia e la scuola, siamo coloro ai quali vengono affidati i ragazzi. Lo sport è un lavoro, ti cambia la vita. Ti fa vivere in un ambiente sano. E’ un’opportunità”. All’evento, al quale hanno partecipato anche rappresentanti della Rai e di Lovit, produttori del cartone, è intervenuto anche il presidente del Coni Giovanni Malagò: “Conosco bene il percorso di Silvia. Il merito di un’iniziativa così è tutto suo. Capisco la sua soddisfazione. Salis è uno spot per il Coni, per lo sport italiano e per i futuri atleti e atlete”. Inoltre Luca Pancalli, presidente del Cip: “Questa è la dimostrazione di come da un’opera si possano generare idee. Il cartone ha il linguaggio ideale per intercettare le nuove generazioni”. E Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute: “E’ una bellissima storia di come ci si possa realizzare nello sport tra tante difficoltà. Quando si ha volontà, passione e amore, si può raggiungere qualsiasi obiettivo”. A chiudere Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani: “Questo prodotto fa emergere sensibilità, ha valore evocativo ed educativo. Porta a galla l’utilità della lettura e della scrittura. L’obiettivo è sempre portare i bambini a fare sport: Silvia Salis dimostra quante siano le modalità con cui lo sport possa servire la cultura nazionale”.

