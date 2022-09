ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo presentato il piano di completamento di edilizia ospedaliera per oltre 400 milioni che si aggiungono a quelli del Pnrr, un miliardo in totale, lo approveremo nella prossima giunta. Tra gli interventi più significativi c’ è il completamento del finanziamento del nuovo ospedale di Latina e c’è l’intervento su Belcolle con l’acquisto degli arredi e 25 milioni su Sora per il potenziamento della struttura”.

Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato a margine della presentazione del piano di investimenti in edilizia sanitaria. “E’ il 100 per cento del raggiungimento degli obiettivi” ha aggiunto “della quarta fase dell’edilizia ospedaliera e per noi è sicuramente il raggiungimento di un obiettivo importante”. D’Amato ha ricordato che “oltre alle strutture ci sono ancora alcuni macchinari tecnologici: acquisteremo un nuovo robot da vinci, è prevista la nuova sala angiografica all’ospedale di Belcolle e il rinnovamento del centro trapianti policlinico Umberto primo. Per cui sono interventi importanti e qualificanti per i nostri cittadini”.

