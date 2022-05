CAGLIARI (ITALPRESS) – “Il restyling del marchio Isola è stato un lavoro lungo e partito due anni fa. Rischiavamo di perderlo. Ora invece abbiamo un logo rivisitato che darà più garanzia agli artigiani e a chi lo utilizzerà per promuoverlo, perchè abbiamo messo delle regole fisse”. Così l’assessore al Turismo, Gianni Chessa, presentando questa mattina il nuovo marchio Isola per la promozione dell’artigianato e del territorio sardo. “Abbiamo puntato a rafforzare il concerto di ciò che vogliamo valorizzare – ha proseguito – Con gli investimenti al 40% a fondo perduto per gli artigiani abbiamo dimostrato la nostra attenzione per una categoria coraggiosa che sta superando un momento difficile. Noi li sosterremo e metteremo più risorse. Questo è il momento di investire”. Il lavoro di restyling è partito nel 2019, dopo la circolare dell’ufficio marchi e brevetti che proponeva il passaggio a un marchio di certificazione. Al momento si sta lavorando a una commissione per l’affidamento del marchio agli artigiani, funzionale a guidare gli interessati nell’iter per l’utilizzo. Importante anche l’aggiornamento in corso d’opera della piattaforma Sardegna Artigianato.

“Rafforziamo inoltre il concetto dell’artigianato con il Cagliari Calcio, mentre con la Dinamo rafforziamo la parte archeologica della nostra terra” ha aggiunto Chessa parlando dell’utilizzo del marchio nello sport. “Stiamo lavorando a un centro Isola in via Santa Croce a Cagliari – ha concluso – chi lo gestirà dovrà tenerlo aperto fino a mezzanotte perchè questo è il modo di fare turismo. Inoltre sistemeremo il negozio Isola in via Bacaredda”. Il marchio nasce nel 1956 per la biennale dell’artigianato di Sassari. Il simbolo del cavallino nasce qui. Nel 1999 viene depositato per la prima volta all’ufficio marchi e brevetti.

