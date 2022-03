ROMA (ITALPRESS) – Presentati oggi i nuovi body da gara e i capi di allenamento della nazionale italiana realizzati in collaborazione con il partner tecnico della Fitri Santini. La nuova livrea prevede il ritorno all’azzurro della nazionale ed il rimando al tricolore italiano. Oltre al body sono stati realizzati anche indumenti tecnici per l’allenamento di nuoto, ciclismo e corsa. La partnership prevede un’importante novità per tutti i triatleti: i capi della nazionale italiana da competizione e di allenamento saranno acquistabili direttamente dallo shop Santini.

(ITALPRESS).

