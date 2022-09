VENEZIA (ITALPRESS) – Un’esperienza multisensoriale, che attraverso l’udito, la vista, l’olfatto e la performance permette agli spettatori di (ri)scoprire in maniera diversa la laguna di Venezia. Tutto ciò grazie a #FEELINGVENICE, i corti Asmr presentati questa mattina nello Spazio Regione Veneto/Veneto film Commission, all’Hotel Excelsior, nell’ambito della 79. Mostra internazionale del Cinema, dall’Archivio del Patrimonio Intangibile della Laguna, conservato presso l’Archivio Vittorio Cini, in collaborazione con Arte-Mide. Presente all’evento, in rappresentanza della Città, la presidente del Consiglio comunale.

#FEELINGVENICE è un progetto di arte relazionale curato da Francesca Seravalle, e interpretato da Chiarastella Seravalle ed Erika Urban, che mira ad esplorare il rapporto e le tracce che l’ambiente lagunare esercita su chi vive a Venezia. I protagonisti sono i veneziani e le persone che hanno scelto di vivere a Venezia, al ritmo dell’acqua. E’ stato realizzato grazie al sostegno del Progetto DIVA del Programma europeo INTERREG Italia-Slovenia, in collaborazione con The Merchant of Venice e Bottega Cini.

Foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).