GENOVA (ITALPRESS) – E’ stata presentata oggi nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria l’edizione 2025 de “I Vini del Cuore”, la rassegna dedicata alle eccellenze vitivinicole in programma domenica 2 e lunedì 3 febbraio presso il Museo Diocesano di Genova (via Tommaso Reggio 20r). “La Liguria, con il suo straordinario patrimonio paesaggistico, culturale e vitivinicolo, rappresenta una terra che sa raccontarsi attraverso il vino: ne sono testimonianza il successo di manifestazioni come “I Vini del Cuore”, un evento che celebra l’eccellenza vitivinicola e la passione per il territorio – ha dichiarato il vice presidente con delega all’Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana – Ogni calice racchiude il lavoro dei produttori, l’unicità dei vitigni autoctoni e la storia dei territori, in un perfetto equilibrio tra natura e tradizione. “I Vini del Cuore” non è solo un viaggio tra i sapori e le eccellenze, ma un’opportunità per creare connessioni tra persone, territori e culture. Quest’anno, l’apertura alle cantine internazionali, con la presenza del Console della Georgia, dimostra come il vino sia un simbolo universale di incontro e condivisione senza confini”.

“Regione Liguria – continua Piana – è orgogliosa di sostenere iniziative che mettono in luce le nostre produzioni locali e valorizzano il territorio. I vini liguri rappresentano un’eccellenza riconosciuta, grazie alla passione e alla professionalità dei nostri produttori, autentici ambasciatori della nostra terra nel mondo. Un particolare ringraziamento va all’Associazione Ampelos APS e alla sua presidente, Olga Sofia Schiaffino, per l’impegno profuso nell’organizzazione di un evento che si conferma come uno dei più importanti per il settore vitivinicolo”.

foto: ufficio stampa Regione Liguria

