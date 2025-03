VENEZIA (ITALPRESS) – Giunge alla sua dodicesima edizione VeneziaComics – Festival del fumetto e della cultura pop di Venezia, che quest’anno si svolgerà sabato 3 e domenica 4 maggio 2025 a Forte Marghera. Una mostra-mercato del gioco e del fumetto, incontri con gli autori, conferenze e mostre, capace di esplorare la cultura, l’arte e le tradizioni millenarie dell’Oriente. La dodicesima edizione è stata presentata questa mattina dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro assieme all’assessore alla Promozione del Territorio Paola Mar, al presidente della Fondazione Forte Marghera Stefano Mondini, al direttore artistico di Venezia Comix Massimo Tonizzo e il direttore operativo Vela spa Fabrizio D’Oria.

L’inaugurazione si svolgerà sabato 3 maggio alle ore 11 e sarà l’occasione per presentare “Guardie e ladri – il GdR”, il nuovo progetto di Officina Meningi dedicato alla lotta contro il bullismo scolastico. L’evento è organizzato dal Comune di Venezia, in collaborazione con Venezia Comix, Vela spa e Fondazione Forte Marghera. Da sabato a domenica, quindi, porte aperte al Forte con tante novità per gli appassionati. Ai due padiglioni della collaudata mostra-mercato, “cuore pulsante” di Venezia Comics – come da tradizione dedicati alla vendita di fumetti, libri, giochi, gadget e tutto quello che fa divertimento – si affiancherà la novità della Tensostruttura, che nei suoi 600 mq ospiterà l’area dedicata al fumetto d’autore.

Saranno presenti gli autori di Sergio Bonelli Editore e i maestri del fumetto Disney, con l’omaggio al decano 91enne Luciano Gatto, i premi alla carriera Silvia Ziche per il fumetto e Leo Colovini e, per la prima volta a Venezia, l’emergente star del fumetto siciliana Ester Cardella. Nei due giorni della kermesse, sarà presente la maestra del fumetto e dell’acquarello veneziano Laura Scarpa, autrice della locandina di questa edizione, con una mostra personale. Il nuovo spazio sarà inoltre dedicato alle case editrici ufficiali (Becco Giallo, Officina Meningi, BD, J-Pop, Feltrinelli con uno stand tutto da esplorare dedicato alla Corea).

Nel settore gioco, invece, nelle due giornate si alterneranno gli esperti Dario De Toffoli, Spartaco Albertarelli, Andrea Angiolino, Zoltar, Mabelle e Atropo Kelevra. Seconda importante novità dell’anno – in linea con il programma delle edizioni precedenti, che ha visto come paesi ospiti il Giappone nel 2023 e la Cina nel 2024 – l’edizione 2025 del VeneziaComics vedrà come protagonista la Corea del Sud con il Korean Village, un’area dedicata alla cultura coreana dei fumetti e non solo. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione con la società K-Tiful di Seul, firmataria di un accordo di collaborazione per la promozione dei reciproci patrimoni con la veneziana Wave Events, alla quale si uniranno le iniziative in collaborazione con Ca’ Foscari, Mangaschool Venezia e Associazione Passacinese.

“La rassegna che portiamo avanti è un bellissimo esempio di come la passione, la costanza e l’impegno in sinergia con le istituzioni siano in grado di dare risposte concrete al territorio che vive e che ha voglia di divertirsi e passare del tempo in compagnia di chi condivide le stesse passioni in luoghi della città – ha dichiarato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro – Forte Marghera si conferma essere ancora una volta un aggregatore per eventi. Come amministrazione abbiamo creduto molto in questo luogo, restaurandolo e rendendolo un posto adatto a tutti, dalle famiglie ai giovani e meno giovani: con visione e lungimiranza continuiamo a investire per ampliare gli spazi utilizzabili, i servizi e quindi le opportunità per associazioni, cittadini e realtà culturali che vivono la cultura in tutte le sue forme. Le presenze agli eventi che proponiamo ci stanno dando ragione e noi continueremo ad investire per dare a tutti i cittadini della nostra grande città metropolitana eventi di qualità come VeneziaComix”.

