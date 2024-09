MILANO (ITALPRESS) – E’ stata presentata questa mattina a Palazzo Marino la sesta edizione degli Stati Generali dell’Export. Erano presenti Emmanuel Conte, Assessore alle risorse finanziarie, economiche e patrimoniali del Comune di Milano, Alessia Cappello, Assessore allo Sviluppo Economico, Riccardo Maria Monti, Vice Presidente Fondazione Italia Cina, Nicola Graziano Magistrato Presidente Commissione Statuto Consiglio Superiore della Giustizia Tributaria, Giorgio Rusconi, Presidente Forum Export Regione Lombardia e Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell’Export. Sarà quindi la Città sempre più Capitale Europea ad ospitare le più di mille aziende che hanno gia iniziato ad iscriversi alla Edizione numero sei del primo Think Tank Italiano che tratta il Commercio Estero.

“670 Miliardi di Euro è il valore dell’Export nel nostro sistema Economico, un terzo del prodotto interno lordo, quindi necessario e fondamentale per il nostro Sistema Paese. Essere a Milano dopo più di sei anni di Tour in lungo ed in largo per l’Italia e per l’estero come New York, Tirana, Dubai, San Marino, per questa edizione sempre più europea ed internazionale è per noi una grandissima opportunità. In questi anni, insieme ai corpi intermeti come Coldiretti, Confundustria, Federmanager, e le istituzioni come Il MAECI, ed ancora SACE, ICE, SIMEST, sempre al fianco delle aziende che esportano e del forum, abbiamo raggiunto più di 10mila Imprese – circa mille per ogni edizione – e tantissimi momenti di Network e Formazione, due pilastri per noi di IEF fondamentali per la crescita del nostro PIL. Ringrazio la Città di Milano e gli Assessori Conte e Cappello per la loro attenzione e la loro generisotà! Faremo del nostro meglio!” Queste le parole di Lorenzo Zurino Presidente del Forum Italiano dell’Export a margine della Conferenza Stamoa di oggi.

foto: ufficio stampa Italian Export Forum

