NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una vittoria e una sconfitta per i due italiani in campo nella notte Nba. Continua la pre-season convincente di Paolo Banchero. Il 19enne lungo italo-americano, prima scelta assoluta all’ultimo draft, parte nel quintetto iniziale e mette a referto 17 punti, 9 rimbalzi e 2 assist nel successo di Orlando che batte 109-105 Memphis, mandandone in doppia cifra altri 5. Il più prolifico è Carter Jr che ne fa 18, 17 (come Banchero) anche per Ross, quindi i 14 di Wagner (con 10 rimbalzi), i 13 di Houstan (dalla panchina) e i 12 di Anthony. Tra i Grizzlies in evidenza Bane e Morant che ne faranno rispettivamente 33 e 23, ma sono i Magic a vincere ancora.

Perdono, invece, i Jazz di Simone Fontecchio che cedono in casa agli Spurs per 111-104. L’italiano parte dalla panchina e fa registrare al suo attivo 8 punti e 1 rimbalzo in 12 minuti, in un match in cui sono Vassell e Johnson (24 e 22 punti) a fare la differenza per la vittoria di San Antonio.

Nelle altre gare della pre-season Nba disputate nella notte italiana, vittorie per Thunder (115-99 sui Pistons con 16 punti per Williams, per Detroit sono 20 quelli di Hayes), Chicago (127-104 contro Milwaukee con 17 punti e 11 rimbalzi per Vucevic, dall’altra parte ne fa 25 Nwora) e Golden State (131-98 contro Portland con 20 punti e 8 rimbalzi per Green).

