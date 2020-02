“Abbiamo aspettato con pazienza che il presidente Conte avanzasse una mediazione fra le diverse istanze della maggioranza. Non è arrivata. Per cui adesso o si parte della proposta Annibali, che chiede di rinviare di un anno l’applicazione della Bonafede, o siamo tenuti a votare un’altra proposta che rispecchia l’impostazione portata avanti dal precedente governo di centrosinistra”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Repubblica la ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, capo delegazione di Italia Viva nel Governo, in merito alla riforma della prescrizione. Alla domanda se Italia Viva voterà il ddl Costa presentato da Forza Italia, col rischio di far cadere il governo, Bellanova risponde così: “Non si baratta il diritto dei cittadini a essere innocenti fino a prova contraria. Non si possono tenere le persone sotto processo a vita. Chi guida un governo ha il dovere di fare sintesi. E il M5S in Parlamento non ha i numeri per decidere da solo”. In caso di caduta del Governo “l’eventuale responsabilità ricadrà su chi non cerca una soluzione unitaria. Si tratta di una legge varata dal governo Lega-5S, messa in discussione da chi è parte dell’attuale governo. Fra l’altro non vorrei si creasse un precedente per tenere in piedi i provvedimenti più violenti approvati nei 14 mesi gialloverdi”. Quanto ai decreti sicurezza, “io ritengo che andrebbero cancellati, attendiamo di conoscere la posizione del Pd e del presidente Conte”, sottolinea la ministra.

(ITALPRESS).