MILANO (ITALPRESS) – L’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo ha rinnovato anche in questo inizio anno il tradizionale appuntamento con il Premio Stampa dedicato ai migliori servizi giornalistici dedicati al turismo in Israele.

L’evento ha voluto premiare i migliori servizi realizzati nell’anno 2023.

A Palazzo Bagatti Valsecchi, sede della Casa Museo, a Milano si è svolta la IX edizione del tradizionale Premio Stampa Israele, dedicato ai migliori servizi pubblicati nel 2023. L’evento ha celebrato il giornalismo di qualità, premiando le migliori narrazioni su Israele attraverso diverse categorie mediatiche.

“Con grande orgoglio abbiamo realizzato questo evento in un momento di apertura e speranza. Siamo felici di poter mostrare in questa sede anche nuove immagini del lavoro del nostro Ministero che invita ad un ritorno in Israele in occasione anche, ma non solo, dell’ anno del Giubileo” ha dichiarato Kalanit Goren.

Le categorie premiate sono state otto: Stampa Trade, Social, Quotidiano, Online, Stampa periodica, TV Magazine, TV trade, Radio alle quali quest’anno si sono aggiunti tre premi speciali per contributi particolarmente meritevoli e significativi.

I vincitori di questa edizione sono stati:

Categoria Stampa Trade: Travel Quotidiano. Per la redazione il premio è stato ritirato da Chiara Ambrosini.

Categoria Quotidiano: Il Giornale con un servizio di Anna Maria Catano.

Categoria Social Media: Maria Teresa Ruta per i suoi racconti di viaggio in Israele e per la sua sempre grande attenzione e vicinanza alla destinazione, anche dopo i tragici eventi del 7 ottobre. Il premio è stato ritirato dalla bellissima Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta.

Categoria online: Isabella Radaelli per la testata James Magazine, con un bellissimo servizio dedicato all’aspetto Glamour di Israele.

Categoria Stampa Periodica: Archeo, che ha pubblicato a fine 2023 una monografia dedicata all’Archeologia ai tempi di Gesù. Per il direttore Andreas M. Steiner il premio è stato ritirato dal professore Stefano Struffolino.

Categoria Tv Magazine: premiato un servizio di Studio Aperto, Italia 1 , realizzato dallo straordinario Elia Milani che ha raccontato “24 ore all’interno del Santo Sepolcro”. Il premio è stato ritirato dalla collega Francesca Canto.

Categoria Tv Trade: premiato il programma turistico Gulliver di Alma TV, condotto da Stefano Ribaldi. Il premio è stato ritirato Riccardo Gallione, direttore commerciale Alma.

Categoria Radio: Maurizio Di Maggio per Radio Montecarlo, per il programma dedicato al Turismo “In Viaggio con Di Maggio”.

Novità 2024: tre premi speciali Per la prima volta, sono stati assegnati due premi e una menzione speciale.

Nell’ordine: Silvia Grilli direttrice di Grazia, menzione speciale per la sua voce autorevole e appassionata che ha raccontato Israele con uno sguardo autentico e attento, mettendone in luce la ricchezza e la complessità.

Askanews, premio speciale per il costante impegno nel riportare con professionalità e accuratezza la realtà di Israele.

Gruppo Italiano Stampa Turistica (GIST), premio speciale per il prezioso contributo alla promozione del turismo israeliano attraverso il giornalismo di settore con informazione constante e approfondita.

La scelta dei premi è stata realizzata attraverso un’attenta lettura e visione delle pubblicazioni del 2023 e per ciascun premio sono state indicate delle precise motivazioni che qui di seguito riassumiamo.

Categoria trade: Travel Quotidiano. Motivazione premio: la continuità del supporto per tutto il 2023

Cateogoria social: Instagram di Maria Teresa Ruta. Motivazione premio: per aver sempre supportato Israele e il suo aspetto turistico prima e dopo i tragici eventi del 7 ottobre 2023

Categoria quotidiano: Il Giornale. Articolo di Anna Maria Catano. Motivazione premio: l’originalità e la completezza delle informazioni trasmesse in modo esaustivo pur in uno spazio non amplissimo

Categoria online: James Magazine. L’Articolo è di Isabella Radaelli. “Israele un mondo glamour”. Motivazione del premio: la visione originale della destinazione tra il luxury e i luoghi meno conosciuti ai turisti.

Categoria stampa periodica: Archeo, per Archeo Monografie. La Terra Stampa al Tempo di Gesù. Motivazione del premio: profondità di contenuti e rigore nella ricerca.

Categoria tv Magazine. Studio aperto Mag. Reportage di Elia Milani, “”24 ore dentro al Santo Sepolcro”. Per l’originalità della comunicazione e lo straordinario lavoro di preparazione per realizzarlo.

Categoria tv trade: Alma Tv. Gulliver. Motivazione: per aver saputo dare un valido supporto alla destinazione cercando di raccontarne gli aspetti più inediti, anche dopo la tragedia del 7 ottobre.

Categoria radio: Rmc. In Viaggio con Di Maggio. Per sapere raccontare una destinazione solo con l’uso della voce e della musica, senza il supporto delle immagini, riuscendo ad avvicinare alla destinazione anche persone che non avrebbero mai pensato di viaggiare in Israele.

9 e 10. Premio Speciale ad Askanews e al GIST, per Gist.it. Motivazione: per non aver mai smesso di dare supporto alla destinazione cercando di dare sempre voce all’aspetto culturale e turistico.

11. Menzione Speciale a Silvia Grilli, direttrice di Grazia. Motivazione: per aver elevato la sua voce, sempre autorevole e appassionata, a raccontare Israele con uno sguardo autentico e attento, mettendone in luce la ricchezza. Silvia Grilli si è esposta con coraggio e sensibilità, dimostrando un amore sincero per questa destinazione, evidente questo non solo agli occhi dei lettori di Grazia, testata da lei diretta, ma anche alle tante persone che la seguono sui social.

Il Premio Stampa Israele conferma ancora una volta il ruolo fondamentale dell’informazione nella narrazione di un Paese ricco di storia, cultura e innovazione, valorizzando il lavoro dei professionisti che con passione e competenza raccontano Israele al pubblico italiano.

Tutti i premiati sono poi stati omaggiati di un premio davvero speciale: un albero che verrà piantato a loro nome in Israele dal KKL, il Keren Kaymet Leisrael.

