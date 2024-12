Premio Sakharov, Borchia “Non dare per scontata la libertà”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Non dobbiamo dare per scontato nulla, soprattutto la libertà di espressione e di pensiero, valori che caratterizzano i nostri stili di vita ma che in altri Paesi sono sconosciuti”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato della Lega Paolo Borchia, commentando l’assegnazione del Premio Sakharov per la libertà di pensiero a Marìa Corina Machado ed Edmundo González, per la loro battaglia contro il regime di Maduro in Venezuela. xf4/sat/gsl