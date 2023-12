ROMA (ITALPRESS) – Grande successo per la prima edizione de IL VITTI – PREMIO MONICA VITTI, Ideato e Prodotto dalla Emy Show Group nelle persone di Guido Faro ed Eleonora Canuti. I vincitori del prestigioso Vitti d’Oro, Gabriele Muccino, Lina Sastri, Vera Gemma, Massimiliano Bruno, Francesco Pannofino, Simona Izzo, Ricky Tognazzi.

Il Premio dedicato all’indimenticabile Monica Vitti, Musa Ispiratrice e Pioniera delle generazioni future, ha dedicato una sezione di premi speciali come alla Presidente dei Nastri d’Argento, Laura Delli Colli, giornalista e scrittrice di numerosi libri dedicati al Cinema, come “Monica, vita di una donna irripetibile”, interamente dedicato alla Vitti.

Nathaly Caldonazzo sempre dalla parte delle donne, volto televisivo, ha ritirato il premio raccontando Monica Vitti, con memorie risalenti all’infanzia.

I ricordi e gli aneddoti personali dei premiati, sono stati la forza de IL VITTI – PREMIO MONICA VITTI, condivisi con il pubblico che ha potuto “conoscere” profondamente la donna e l’artista, Monica Vitti.

La premiazione si è conclusa con la sezione IL VITTI – LA MODA INCONTRA IL CINEMA, con tre premi speciali ad Anton Giulio Grande, fashion designer delle dive più belle della televisione e dello spettacolo, Commissario della Fondazione Calabria Film Commission; Maria Celli Stilista di tutte le Spose, da oltre 60 anni punto di riferimento del mondo dell’Alta Moda; Eleonora Lastrucci Stilista d’alta moda, costumista di Teatro e Cinema.

– foto ufficio stampa IL VITTI – PREMIO MONICA VITTI, Emy Show Group –

(ITALPRESS).

