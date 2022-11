ROMA (ITALPRESS) – A Serena Marchi e Fulvio Valbusa con Randagio (Fandango) assegnato il premio come “Miglior libro di letteratura sportiva” nell’ambito del premio “Gianni Mura”, nato per valorizzare e promuovere la letteratura, la narrativa e la cultura sportiva e contribuire a diffondere tra giovani e adulti i valori legati allo sport. Per la sezione “Fuoriclasse”, che premia il miglior libro di letteratura sportiva per ragazze e ragazzi, il premio è stato assegnato a Silvia Salis con “La bambina più forte del mondo” (Salani). A Giorgia Mecca la menzione speciale della giuria, che premia il miglior libro sul tennis, per il suo “Serena Venus Williams, nel nome del padre”.

