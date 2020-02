ROMA (ITALPRESS) – Giunto alla quarta edizione, il “Premio Giuliano Gemma 2019 – Forza, Passione, Identita’” e’ in programma il 26 febbraio presso il salone d’Onore del Coni. Promosso ed organizzato dalla Federazione Pugilistica italiana grazie al Presidente Vittorio Lai, l’evento, che in passato ha visto premiati tra gli altri Franco Nero, Raul Bova, Alessandro Preziosi, Nino Benvenuti, Francesco Salvi e Gina Lollobrigida, vedra’ la partecipazione di molti personaggi istituzionali e del mondo dello spettacolo. Attore di fama internazionale, scultore, stuntman e sportivo, l’indimenticabile Giuliano Gemma, scomparso prematuramente il 1° ottobre del 2013, verra’ omaggiato attraverso un percorso valoriale che prendera’ il via con il ricordo delle figlie Vera e Giuliana, della moglie Baba Richerme e dell’amico fraterno Nino Benvenuti. L’ambita statuetta che riproduce l’opera “Il Pugile” dell’attore-artista, verra’ consegnata a tutti i personaggi piu’ rappresentativi e meritevoli che nel 2019, con maestria e professionalita’, hanno contribuito a diffondere i valori di Gemma e della noble art.

