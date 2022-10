FIRENZE (ITALPRESS) – Un prestigioso passaggio di testimone è quello che vede protagonista la Giuria del Premio Internazionale Fair Play Menarini. Dopo anni di impegno, successi e gratificazioni, Angelo Morelli, fondatore della manifestazione nel 1997, lascia la Presidenza della Giuria al Generale Vincenzo Parrinello, figura di rilievo del panorama sportivo italiano e internazionale, con oltre 45 anni di esperienza alle spalle. La sua lunga carriera, iniziata come allenatore, dirigente e consigliere della Lega Pallavolo di Serie A, si è consolidata

all’interno della Guardia di Finanza dove, fino allo scorso giugno, ha ricoperto il ruolo di Comandante di tutti i Gruppi Sportivi delle Fiamme Gialle. “Sono particolarmente onorato di assumere un ruolo tanto importante e cruciale come quello

di Presidente della Giuria del Premio Internazionale Fair Play Menarini – dichiara il Generale Vincenzo Parrinello – Un compito al quale mi approccerò con dedizione e responsabilità, mettendo la mia esperienza al servizio di quello che ritengo, se non il migliore, uno dei più significativi premi sportivi del nostro tempo, sia per i messaggi che promuove sia per il prestigio

del suo albo d’oro. Ringrazio, inoltre, il Presidente uscente, Angelo Morelli, per il prezioso lavoro che ha svolto sino a oggi, rassicurato dal fatto che continuerà ad essere parte integrante

della squadra del Premio”.

Negli anni, il Generale Parrinello ha mostrato la propria vicinanza ai valori promossi dal Premio Internazionale Fair Play Menarini con il quale ha avviato una fruttuosa collaborazione sfociata anche nell’istituzione del Premio Speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport” dedicato alle giovani generazioni di atleti. Il suo impegno in ambito sportivo, da sempre orientato all’etica e al rispetto delle regole, rappresenterà, dunque, un valore aggiunto per la Giuria del Fair Play Menarini e per il lavoro che si troverà a svolgere in vista della prossima edizione del Premio. “Ringraziamo il Generale Parrinello per l’impegno che andrà ad assumere in veste di Presidente della Giuria, certi che la sua pluriennale conoscenza del mondo dello sport a ogni

livello possa condurre a un’ulteriore crescita del Premio – spiega Antonello Biscini, Presidente della Fondazione Fair Play Menarini – Esprimiamo, inoltre, la nostra più profonda gratitudine ad Angelo Morelli per la passione e la competenza con cui ha dato vita e slancio a una manifestazione che, nel corso della sua storia, ha saputo raccogliere successo e consensi

promuovendo il fairplay come esempio da seguire anche all’interno della società civile”.

