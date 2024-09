REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il giornalista calabrese Maurizio Insardà, vibonese di nascita e reggino di adozione, è stato insignito a Taurianova del premio ‘Calabria-America’, fondato da Mimmo Morogallo, “per la grande attenzione che con il suo lavoro dedica da sempre al mondo dello sport, della comunicazione, cultura ed economia”. Ogni lunedì Insardà conduce “11 in campo”, format televisivo che si occupa del campionato di serie B e che va in onda su LaC Tv. “A Maurizio Insardà – si legge nella motivazione del premio – giornalista di grande esperienza professionale, che in questi anni ha avuto il merito anche di promuovere più kermesse che sono diventate nel corso degli anni tra le più importanti d’Italia (premio Ceravolo e premio Granillo), portando in Calabria il ghota del calcio

internazionale. A lui anche il merito di altri forum e programmi televisivi con l’obiettivo di ricordare personaggi illustri e valorizzare e promuovere la Calabria positiva”.

