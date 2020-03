MILANO (ITALPRESS) – Un robot guida per persone ipovedenti, una

mini-serra completamente automatizzata, occhiali smart che

visualizzano in tempo reale parametri biomedici. Sono alcuni dei

progetti premiati dal concorso SI_Fabbrica. Il concorso

rappresenta la seconda fase del Progetto SI – Scuola Impresa

Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo, con il supporto di

Fondazione Politecnico di Milano, grazie al quale studenti e

docenti degli istituti tecnici si sono cimentati costruendo

prototipi funzionanti nelle discipline che compongono l’ossatura

della meccatronica: automazione, robotica e IoT. Alla competizione sono stati presentati 47 progetti che, dopo l’analisi e la valutazione da parte di una commissione e la consulenza di un team di esperti, ne hanno selezionati 33 suddivisi equamente nelle tre categorie.

“In un momento cosi’ difficile per tutti, cogliamo nell’impegno e nel talento di questi ragazzi un grandissimo segnale di fiducia per il futuro – afferma Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo – La situazione che stiamo vivendo ce lo ricorda: sono le persone, con la loro capacita’ di reagire alle sfide della realta’, che fanno la differenza in qualsiasi circostanza. Favorire la crescita del capitale umano e’ un obbiettivo vitale e prioritario per la societa’, la Fondazione Cariplo, attraverso il progetto SI, ha voluto puntare sui giovani e favorire la loro valorizzazione. Complimenti ai vincitori e un plauso e un ringraziamento a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che si sono coinvolti nell’iniziativa e che si stanno impegnando a proseguire il loro lavoro anche in questo periodo complesso”.

