Diciannove banche appartenenti al Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano, nell’ambito del proprio processo di dismissione di stock di Npe, hanno concluso sulla piattaforma BlinkS la prima cessione true sale multioriginator di sofferenze gestita su un marketplace digitale. L’operazione, denominata NPL IX, si inserisce nel solco delle esperienze di successo del Gruppo CCB avvenute nel corso del 2021 e coadiuvate da BlinkS, tra le quali si annovera il supporto alla cessione crediti NPL GACS Buonconsiglio 4 nonché la prima cessione true sale multioriginator di crediti UTP denominata Garait. NPL IX, partecipata da 20 istituti e con un GBV (gross book value) complessivo di circa 81 milioni, è stata strutturata sulla piattaforma BlinkS, che ha agito nella fase di raccolta dei loan data tape, nella normalizzazione dei tracciati e stratificazione dei portafogli, nel supporto alla due diligence degli investitori, nonché nella gestione dell’intero processo competitivo di assegnazione del portafoglio. Gabriella Breno, Ad di Prelios Innovation, la società fintech del Gruppo Prelios che ha sviluppato BlinkS, dichiara: “NPL IX è la prima true sale multiorinator senza garanzia dello stato mai effettuata su una piattaforma di trading Npe e siamo contenti di essere i precursori anche in questo campo. Continuiamo a innovare, ad assistere i nostri clienti, a confermare la bontà del nostro approccio basato su standardizzazione e gestione strutturata dei dati, sfruttando sinergicamente, gli investimenti e le implementazioni che riusciamo a sviluppare, grazie alle competenze tecniche del Team BlinkS, con tutti i nostri clienti”. Per Fabio Pansini, della Direzione Credito di Cassa Centrale Banca, “l’utilizzo della Piattaforma BlinkS ci ha permesso di ridurre i costi di struttura dell’operazione e di accelerare il processo di cessione, avviando al contempo contatti con nuovi Investitori, aspetto molto utile in questo particolare mercato. La sinergia venutasi a creare tra la nostra software house Allitude e l’IT di Prelios ha agevolato il perfezionamento della prima operazione multioriginator chiusasi su marketplace”. (ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

