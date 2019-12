PRECIPITA AEREO IN KAZAKHSTAN, ALMENO 12 I MORTI

Disastro aereo in Kazakistan. E’ precipitato, vicino ad Almaty, un velivolo della compagnia Bek Air. A bordo 95 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio.

Al momento i morti accertati sarebbero 12, mentre 66 sono le persone ferite e ricoverate in ospedale, di cui alcune in gravi condizioni. Otto i bambini che hanno riportato delle fratture.

L’aereo era diretto a Nur-Sultan (ex Astana) e si tratta di un Fokker 100 che sarebbe precipitato poco dopo il decollo dallo scalo, finendo contro un edificio residenziale ancora in costruzione e quindi non abitato. La tragedia poteva essere di entità ancora maggiore ma fortunatamente i serbatoi del carburante non sono esplosi. L’aereo nello schianto si è spaccato in due nella parte posteriore. Una commissione governativa indagherà per fare luce sulle cause dell’incidente. Si seguono le piste dell’errore umano del pilota e del guasto meccanico. Tutti gli aerei della compagnia sono stati fermati.

