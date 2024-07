Prandelli “Italia irriconoscibile, è il momento di fare”

FIRENZE (ITALPRESS) - Solidarietà nei confronti di Luciano Spalletti, ma anche la consapevolezza che adesso "è il momento di fare qualcosa per la Nazionale". Così Cesare Prandelli, ex ct azzurro, dopo l'eliminazione della Nazionale agli Europei del 2024 e margine del Premio Internazionale Fair Play Menarini. "Nella gara contro la Svizzera c'era una sensazione di impotenza. Veniva quasi voglia di entrare in campo, i giocatori sembravano catatonici ed è difficile capire perchè", ha aggiunto il tecnico. col/ari/gtr