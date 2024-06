Poste Italiane, rinnovamento nel segno dell’inclusione

ROMA (ITALPRESS) - Poste Italiane sta portando avanti un profondo rinnovamento, mantenendo come filo conduttore la presenza capillare nel territorio e la sua funzione sociale. Ne ha parlato Federica De Sanctis, responsabile Media Relations del gruppo e Direttore del Tg Poste, in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl