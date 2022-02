Poste Italiane, nuova cartella filatelica Pokemon Palermo

Poste Italiane celebra anche a Palermo il Pokémon Day, una giornata dedicata al popolare media franchise nato in Giappone ben 25 anni fa. Nella cornice del palazzo storico delle Poste Centrali in via Roma, è stata presentata la nuova cartella filatelica Pokemon Palermo, in tiratura limitata da 2000 esemplari. bil/pc/red