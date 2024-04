ROMA (ITALPRESS) – Nella giornata degli eventi e dei festeggiamenti per il “90° Anniversario della inaugurazione della città di Sabaudia”, Poste Italiane ha realizzato uno speciale annullo figurato e una cartolina filatelica raffigurante l’opera, esposta nella sala del Consiglio Comunale, “Due Mondi” del Maestro Ermanno Tomassetti, che esprime la storia della città di Sabaudia. L’opera racconta la possibilità per l’uomo di risorgere dal dolore, dal buio greve della palude sino al raggiungimento dell’utopia: il buttero colpito dalla malaria ha la speranza di un futuro luminoso raffigurato dalle bianche torri, simbolo della città che sorge.

Presso lo stand di Poste Italiane allestito in Piazza del Comune, si è svolto un piccolo evento che ha coinvolto, tra le altre personalità, il Direttore Generale di Poste Giuseppe Lasco e il Sindaco Alberto Mosca i quali hanno apposto simbolicamente l’annullo speciale dedicato alla ricorrenza su alcune corrispondenze e svelato la cartolina del maestro Tomassetti realizzata per l’occasione in formato gigante.

“Poste Italiane conferma ancora una volta la sua presenza su tutto il territorio nazionale e la vicinanza a tutte le comunità – ha detto Il Direttore Generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco – non solo nelle grandi metropoli e nei capoluoghi di provincia ma, con oltre 12.000 uffici postali, in ogni comune e piccolo comune”.

