Poste Italiane, a dicembre consegnati 27 mln di pacchi

Nel mese di dicembre Poste Italiane ha consegnato 27 milioni di pacchi, di cui 20 milioni legati all'e-commerce, quasi 10 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Numeri da record che confermano lo sforzo logistico messo in atto dall'Azienda per rafforzare la leadership nel settore. Dopo l’entrata in funzione di un centro di smistamento a Roma, nel primo trimestre del 2021, sarà la volta del nuovo hub di Milano. sat/mrv/red