ROMA (ITALPRESS) – In occasione dell’Anniversario della distruzione della città di Cassino”, in programma domani venerdì 15 marzo a Cassino, Poste Italiane ha realizzato uno speciale annullo figurato e una cartolina filatelica che riproducono il logo delle commemorazioni dell’80°anniversario della distruzione della città, raffigurante l’immagine del Monumento alla Pace dello scultore ciociaro Umberto Mastroianni.

La celebrazione, alla quale parteciperà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che depositerà, in Piazza Diaz, una corona dinanzi al monumento ai caduti, riguarda uno tra gli avvenimenti più drammatici della II Guerra Mondiale: il bombardamento dell’Abbazia di Montecassino, iniziato la mattina del 15 febbraio 1944. Un mese dopo, il 15 marzo, la città di Cassino venne completamente distrutta dagli Alleati nel corso della battaglia sulla Linea Gustav. La ricostruzione dell’Abbazia iniziò nel 1948 e richiese otto anni. Cassino e Montecassino divennero i simboli della ricostruzione nazionale.

Per chi desidera un ricordo della manifestazione, presso lo stand di Poste Italiane allestito in Piazza Alcide De Gasperi, a Cassino, e disponibile dalle ore 9.30 alle 15.30, sarà possibile timbrare con l’annullo, oltre alla cartolina dedicata, tutte le corrispondenze presentate.

Saranno inoltre disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici: folder, pubblicazioni e tessere, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane – Cassino Centro/ Sportello filatelico Pizza Alcide De Gasperi,1 – 03043 Cassino (tel. 0776. 297226).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.

– Foto: ufficio stampa Poste Italiane –

(ITALPRESS).