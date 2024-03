INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbero ritrovarsi un anno dopo in semifinale a Indian Wells, con in palio non solo la chance di andarsi a giocare la vittoria del primo Masters 1000 della stagione ma anche la seconda posizione nel ranking. Sorteggiato il tabellone del BNP Paribas Open, con l’altoatesino inserito nella parte bassa del tabellone, quella dello spagnolo campione in carica. Sinner entrerà direttamente al secondo turno come tutte le teste di serie: debutterà contro l’australiano Thanasi Kokkinakis o Marcos Giron. Sulla sua strada potrebbe incrociare Shelton negli ottavi e uno fra Rublev e Tsitsipas nei quarti. Per Alcaraz, invece, potrebbe esserci al secondo turno Matteo Arnaldi, col sanremese atteso al debutto da Luca Van Assche. Nella parte bassa anche Zverev, De Minaur e Khachanov. Nella parte alta, presidiata da Novak Djokovic, sono presenti Daniil Medvedev, Holger Rune e Rafa Nadal, che affronterà Milos Raonic al primo turno ed eventualmente proprio il danese al secondo. Nella sua sezione sono stati sorteggiati Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Il percorso del ligure inizierà contro lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (secondo turno con Baez e possibile terzo contro Fritz). Musetti, testa di serie numero 26, aspetta invece il vincente tra Botic Van de Zandschulp e Denis Shapovalov. Al terzo turno, poi, potrebbe incrociare proprio Nadal. Nella parte alta del tabellone Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli: il torinese, sorteggiato nell’ottavo di Ruud e nel quarto di Djokovic, affronterà subito Kecmanovic e in caso di successo troverebbe Norrie; Cobolli, al debutto nel primo Masters 1000 della stagione, esordisce contro Carballes Baena e in caso di successo sfiderebbe Medvedev. Nelle qualificazioni sono al turno decisivo Andrea Vavassori e Luca Nardi, attesi rispettivamente dal 19enne statunitense Ethan Quinn e dall’ex Top Ten David Goffin.

Cinque al momento le azzurre al via nel main draw, in attesa di Sara Errani (battuta 7-5 6-1 Aleksandra Krunic, si giocherà l’ingresso nel tabellone con l’australiana Arina Rodionova). Jasmine Paolini entrerà in gara direttamente al secondo turno contro la vincente del match fra Arantxa Rus e Tatjana Maria, poi potrebbe ritrovare la russa Kalinskaya battuta nella finale di Dubai e, negli ottavi, la campionessa in carica Elena Rybakina. Nella parte alta del tabellone, quella presieduta dalla polacca Iga Swiatek, anche Camila Giorgi, al rientro nel tour dopo oltre un mese di stop: per lei c’è subito Katie Boulter, fresca vincitrice del “500” di San Diego, poi eventuale secondo turno contro Linda Noskova e al terzo proprio la Swiatek. Nella parte bassa – presenti Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Jessica Pegula – Lucia Bronzetti pesca la polacca Magdalena Frech, Martina Trevisan debutterà contro la francese Diane Parry, mentre Elisabetta Cocciaretto troverà dall’altra parte della rete la statunitense Peyton Stearns. Se la marchigiana dovesse vincere se la vedrebbe nel turno successivo con la Sabalenka.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

