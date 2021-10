Porto Livorno, firmato protocollo per la sicurezza sul lavoro

È stato firmato il rinnovo del Protocollo per la promozione della sicurezza del lavoro nel porto di Livorno e negli stabilimenti industriali dell'area portuale, tra Regione Toscana e tutti gli enti e istituzioni che hanno un ruolo per la sicurezza nel porto. "Con questo Protocollo - afferma il presidente della Regione Eugenio Giani - intendiamo dare una spinta ulteriore alla programmazione di iniziative e azioni, per favorire la sicurezza e la salute dei lavoratori". mgg/gtr (Fonte: Regione Toscana)