Portas “Giunta competente, presto legge sarda sulla scuola”

CAGLIARI (ITALPRESS) - "Insieme alla presidente Todde siamo presenti in un bel gruppo di donne. Credo che sia una marcia in più. Vedo una squadra ben fornita, con tante competenze. Cercheremo di aiutare il più possibile la presidente perché i sardi hanno tante aspettative e non vogliamo che siano vanificate". Così all'Italpress la nuova assessora regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Ilaria Portas. "Noi che siamo una Regione a statuto speciale faremo una legge sarda sulla pubblica istruzione che ci permetterà di slegarci dai meccanismi dei parametri nazionali e ci permetterà, appunto, di valutare le caratteristiche orografiche e specifiche della Sardegna per non avere imposizioni nazionali".