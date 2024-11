ROMA (ITALPRESS) – Acclamazione totale per Claudio Ponzani, che è stato rieletto presidente della Federazione Italiana Surfing, Sci nautico e Wakeboard nell’assemblea elettiva che si è tenuta questa mattina al Salone d’Onore del Coni. Ponzani, che ha guidato la federazione nell’ultimo anno dopo il commissariamento della stessa, ha infatti ottenuto il 100% dei voti. Un successo totale, che “mi ha lasciato sbalordito, non me lo aspettavo – ha spiegato il presidente rieletto -, ma proprio questo mi darà la forza di fare ancora di più”. I risultati dell’ultimo quadriennio elencati da Ponzani in apertura dell’assemblea hanno evidenziato una federazione in crescita, con 212 società affiliate (+7% rispetto al 2023) e soprattutto 45.000 tesserati, un aumento notevole considerando che nel 2015 i tesserati non arrivavano a 13.000 unità: “Siamo sulla strada giusta, in un solo anno abbiamo fatto un lavoro incredibile. Il prossimo quadriennio ci riserverà delle belle sorprese”, il commento di Ponzani.

A proposito del quadriennio che aspetta la federazione e che la porterà fino a Los Angeles 2028, il presidente ha concluso: “Stiamo ottenendo risultati incredibili in tutte le discipline, dai campioni del mondo alle qualificazioni alle Olimpiadi. L’obiettivo è portare qualche altra nostra disciplina a diventare disciplina olimpica e qualificare degli atleti”. Per quanto riguarda il Consiglio federale, in quota affiliati sono stati eletti Carlo Morelli, Piero Gregorio, Omar Micheli, Valeria Duraccio, Giorgia Conca, Edoardo Geraldini e Manfredi Napoli; in quota atleti Thomas Degasperi e Alice Virag; in quota tecnici Piero Pierani. Il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è Massimo Bareato.

– foto spf/Italpress –

(ITALPRESS).

