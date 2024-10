MILANO (ITALPRESS) – “Prima di tutto non condivido l’approccio, non condivido la modalità, diciamo come giustificazione che sono dei ragazzi”. Così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della presentazione della presentazione di ‘Ottobre in salute… donna. Prevenzione tumore al senò, commenta gli striscioni esposti a Pontida e i cori contro Tajani. “A volte i ragazzi sono un pò esagerati nell’esprimere certi principi, ma questo non toglie che questi comportamenti vanno condannati” aggiunge.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Regione Lombardia