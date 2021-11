ROMA (ITALPRESS) – Nel girone A dell’under 17 C, Pro Sesto e Giana Erminio sempre appaiate in testa alla classifica grazie ai tre punti ottenuti nel fine settimana; nel girone B Padova sempre al comando con 18 punti nonostante una partita in meno ma la Pergolettese intanto ne approfitta vincendo 3-0 e portandosi a -2 dai veneti. Girone C con la Reggiana capolista fermata sullo 0-0 dal Gubbio e il Cesena che guadagna due punti vincendo 2-1 contro il Teramo. Nel girone D, il Pontedera vince 2-1 a Olbia e rimane a +5 sulla Viterbese che batte 2-1 l’Aquila Montevarchi. Nel girone E rallenta l’Avellino, 2-2 con la Juve Stabia e perde il Pescara, 2-1 a Latina. Infine, girone F con il Bari che domina il campionato: 6-0 sul campo dell’Andria e +5 sul Palermo, comunque vittorioso 3-1 contro il Virtus Francavilla. Under 15 C. Nel girone A, Entella nuova capolista grazie al 2-0 sul Renate e la sconfitta della Pro Sesto, 4-2 sul campo del Lecco. Nel girone B il Mantova pareggia contro il SudTirolo ma l’Albinoleffe non ne approfitta raccogliendo un solo punto contro la Virtus Verona. Nel girone C la Reggiana raggiunge in vetta il Cesena grazie al 2-1 sul campo del Gubbio ed il pareggio interno dei bianconeri contro l’Ancona Matelica. Girone D con Monterosi, Pontedera e Viterbese tutte e tre in cima alla classifica con 16 punti a +6 sulla seconda, la Carrarese. Girone E con la Juve Stabia bloccata 1-1 sul campo dell’Avellino mentre la Turris accorcia di due punti grazie al 5-0 sul campo del Picerno. Girone F con il Palermo che mantiene il comando ma il Bari rimane sempre a -3 dai rosanero.

