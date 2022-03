Ponte sullo Stretto, Giovannini: “Possibilità a più campate”

In merito al Ponte sullo Stretto "non vanno prese decisioni in modo ideologico. Abbiamo valutato la possibilità di guardare all'ipotesi del ponte a più campate". Lo ha detto a Messina il ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, per l'inaugurazione della nave di Rfi "Iginia". cav/vbo/gtr