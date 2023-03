Ponte Stretto, Giovani Confindustria “Non sia cattedrale nel deserto”

"Noi riteniamo che quest'opera sia strategica per rilanciare il Mezzogiorno". Così Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, che aggiunge: "Ma occorre che non resti una cattedrale nel deserto, ma sia inserita in un piano strategico di infrastrutturazione logistica del Mezzogiorno, a beneficio di tutto il Paese".