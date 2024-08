Ponte Morandi, Bucci “Genova non dimentica”

GENOVA (ITALPRESS) - "Genova non dimentica e non dimenticheremo mai, ma soprattutto il monito per noi è costruire e costruire bene. Abbiamo tanti investimenti in infrastrutture, non dobbiamo commettere gli errori del passato, dobbiamo costruire bene e costruire infrastrutture, che servono, sicure. Non devono succedere più tragedie di questo tipo". Così Marco Bucci, sindaco di Genova, a margine della commemorazione della tragedia del crollo del Ponte Morandi nel capoluogo ligure. xa8/col4/gtr