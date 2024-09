VENEZIA (ITALPRESS) – Inizieranno lunedì 9 settembre i lavori di sistemazione del ponte Longo “Lino Toffolo” a Murano. Il progetto esecutivo prevede il restauro completo della struttura, con la sistemazione totale di un ponte che garantisce una connessione fondamentale alla viabilità pedonale dell’isola di Murano.

L’ultimo parziale intervento di manutenzione risaliva ancora al 1999.

“L’investimento da parte dell’Amministrazione è di 1,4 milioni di euro – spiega il sindaco Luigi Brugnaro – Venezia è patrimonio dell’Umanità ed è necessario un intervento a tutti i livelli per tutelarla. Abbiamo avviato un piano straordinario su ponti, rive e fondamenta in centro storico e nelle isole, ma è indispensabile ottenere in tempi rapidi nuovi finanziamenti che riconoscano la specialità lagunare”.

Le prime lavorazioni interesseranno l’allestimento del cantiere, la messa in luce dei sottoservizi (acqua, gas, elettrico, telefono, fibra, illuminazione pubblica) e la realizzazione di un bypass per i sottoservizi presenti nel ponte. D’intesa con i concessionari, si procederà con la ricollocazione dei natanti a ridosso del ponte e interferenti con le aree di cantiere che potranno trovare ricovero nei posti disponibili nelle darsene del centro storico.

Dal 16 settembre verrà interdetto il transito acqueo e sarà operativa una passerella provvisoria realizzata per collegare le due sponde del canale, utilizzando un modulo galleggiante piano del ponte votivo, della larghezza di 3,6 metri e 40 metri di lunghezza.

Una volta completato il collegamento galleggiante, il ponte Longo non sarà più accessibile, per dare avvio al vero e proprio restauro con lo smontaggio dei tavolati e delle parti metalliche, fino alla scopertura delle travi principali da restaurare. Per quanto riguarda invece la struttura principale, questa verrà restaurata e affiancata da una nuova struttura in acciaio che assolverà ai carichi imposti dalle normative recenti. Verranno inoltre apportate modifiche ai sistemi di ancoraggio, al ponte stesso, delle tubature di acqua e gas per garantire una maggiore funzionalità e accessibilità in caso di successive operazioni di controllo e manutenzione.

Sempre dal 16 settembre, quindi, entrerà in vigore una apposita ordinanza per regolamentare il traffico acqueo in canal grande di Murano, in quanto il transito sarà interdetto per la durata del cantiere in ragione della natura stessa dei lavori e per la presenza sotto l’arcata del ponte dei ponteggi e del bypass per i sottoservizi, non consentendo il transito dei mezzi pubblici e dei natanti in generale.

Le lavorazioni sono stimate in 190 giorni (circa 6 mesi), a cui si dovranno aggiungere le attività a carico dei gestori dei sottoservizi (3-4 mesi) per gli spostamenti ed il rinnovo degli stessi, pertanto, con l’avvio dei lavori a settembre 2024, la fine lavori potrebbe essere stimata nell’estate del 2025.

Per quanto riguarda i servizi ACTV, in occasione dei lavori al Ponte Longo di Murano sarà sospesa la fermata di Murano da Mula e viene riformulato il servizio delle linee interessate come segue: la linea 4.1, giunta a Museo, evoluisce ed effettua le fermate di Navagero e Museo prima di riprendere il suo orario regolare a Colonna; speculare la linea 4.2 che, giunta a Venier, evoluisce ed effettua la fermata di Serenella prima di riprendere il suo orario regolare a Colonna; la linea DMP – Diretto Murano Priority omette, oltre a Da Mula, anche la fermata di Venier ed effettua, per ogni corsa, fermata a Murano Colonna sia in arrivo da P.le Roma e Ferrovia che in partenza per Ferrovia e P.le Roma;

la linea NMU – Notturno Murano effettua una partenza ogni 30 minuti da F.te Nove, con, alternatamente, una corsa per Colonna – Faro – Navagero – Museo e ritorno ed una per Colonna – Serenella – Venier e ritorno; Regolare, invece, la linea NM – Navetta Murano, che collega S. Giobbe a Murano Colonna e Murano Faro.

– Foto: Comune di Venezia –

(ITALPRESS).