La Regione Liguria insorge contro Oliviero Toscani, reo di aver detto, in radio, “A chi interessa se casca un ponte?”, a proposito del crollo del Morandi. “Nessuno offenda le 43 vittime di Ponte Morandi, nessuno offenda genovesi e liguri, che tanto hanno sofferto. Genova non si tocca, è simbolo di forza, resilienza e rinascita per tutto il Paese”. Così, su facebook, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

“Dopo il nostro post di ieri ci sta arrivando solidarietà da ogni parte d’Italia! Grazie a tutti voi. Da nord a sud uniti da un solo sentimento: A NOI INTERESSA! Toscani chieda scusa”, aggiunge Toti. A ruota, anche la Protezione civile e l’assessorato all’Edilizia e all’Urbanistica della Regione prendono le distanze dalle parole pronunciate da Oliviero Toscani. “Si tratta di parole che provocano sdegno soprattutto in chi ha prestato soccorso nelle prime ore dopo la tragedia del ponte che ha procurato 43 vittime”, dice l’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone.

“Parole inqualificabili e vergognose prima di tutto per i familiari, per Genova, la Liguria e per gli operatori del sistema di protezione civile che hanno prestato soccorso con impegno e fatica non risparmiandosi in una delle più grandi tragedie del Paese. Per questo pretendiamo che tutte le forze politiche prendano le distanze da Toscani”, aggiunge Giampedrone.

“Toscani deve vergognarsi profondamente delle parole pronunciate e deve chiedere scusa perché quanto ha detto è inaccettabile, soprattutto perché provengono da una persona famosa e popolare che ha una responsabilità in più”, dice invece l’assessore all’Edilizia e all’Urbanistica, Marco Scajola.

“Le sue parole – continua l’assessore regionale – offendono la memoria di chi è morto nel crollo ma anche tutte quelle famiglie che hanno perso il proprio alloggio o lo hanno dovuto abbandonare per trovare una nuova sistemazione. Anche se il danno ormai è fatto ci aspettiamo scuse sentite e non di circostanza”.

Nel pomeriggio è arrivata la risposta di Toscani. “Mi dispiace che parole estrapolate e confuse

possano far pensare una follia come quella che a me non interessi nulla del Ponte. Solamente la cattiveria può strumentalizzare una cosa simile. A me, come a tutti, quella tragedia interessa e indigna ma è assurdo che certi giornalisti ne chiedano conto a me”, scrive su facebook Oliviero Toscani.

Pronta la controreplica di Toti: “Quindi siamo tutti delle persone cattive che strumentalizzano? L’Italia intera si è schierata con Genova e con i parenti delle 43 vittime di Ponte Morandi perchè le sue parole le abbiamo sentite tutti! Almeno ‘SCUSA’ poteva dirlo. O sbaglio? Comunque ancora una volta abbiamo dimostrato di essere una grande comunità, che non si fa piegare e insultare da nessuno! Questa è Genova, questa è la Liguria, questa è l’Italia! #ANoInteressa”, scrive su facebook il presidente della Regione Liguria.

