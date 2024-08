ANCONA (ITALPRESS) – Il ponte del Vallone a Senigallia è sicuro e può essere riconsegnato alla cittadinanza e al territorio. Conclusioni a cui si è giunti oggi al termine delle prove di carico statico per il collaudo del ponte danneggiato nella spalla della sponda sinistra dalla piena del fiume Misa del settembre 2022. L’intervento è stato realizzato dal Consorzio di Bonifica delle Marche nominato soggetto attuatore dalla struttura commissariale che finanzia l’opera.

La prova di collaudo è stata fatta caricando le tre campate del ponte, rispettivamente di 33, 40 e 33 metri, con 4 autocarri, ciascuno con un peso complessivo di 4,8 tonnellate. Su ogni campata sono state quindi disposte circa venti tonnellate, carico importante per un ponte di queste dimensioni. Si attendeva un abbassamento dell’impalcato sotto carico di 18 mm invece l’abbassamento massimo è stato di 12, quindi il ponte è in sicurezza nel rispetto delle indicazioni del progetto dell’epoca. Una volta scaricato, il ponte è tornato alla configurazione iniziale con una deformazione residua sulla campata di mezzo millimetro e di zero sulle altre. Un comportamento del ponte vicino all’elasticità assoluta che ne determina la sua sicurezza.

