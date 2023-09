Pompei(Deloitte)”Per governance aziendale sfide legate a cambiamenti”

MILANO (ITALPRESS) -"Abbiamo dedicato questa seconda edizione del Board of the Future alle sfide che la governance delle aziende italiane deve affrontare, legate ai grandi cambiamenti della società che abbiamo intorno, come la trasformazione digitale, ecologica, le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale. Sono grandi sfide che impongono grandi cambiamenti anche all'interno della governance delle aziende italiane". Lo ha detto Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Central Mediterranean, a margine dell'evento milanese "The Board of the Future". xh7/mgg/gsl