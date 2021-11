Politecnico Torino, competenze e approcci nuovi per formare i laureati

Per uscirne dalla crisi Covid serviranno sì i fondi del Pnrr ma soprattutto competenze e approcci nuovi per formare laureate e laureati in grado di affrontare sistemi complessi. È questa la ricetta del Politecnico di Torino, proposta dal rettore Guido Saracco. col/fsc/gtr